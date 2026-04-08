Вэнс заявил о вмешательстве спецслужб Украины в американские и венгерские выборы
Автор:Редакция news.by
Спецслужбы Украины пытались вмешиваться в американские и венгерские выборы, заявил вице-президент США.
Ди Вэнс находится с визитом в Венгрии, где 12 апреля пройдут важнейшие парламентские выборы.
Американский политик сообщил, что в украинской политической системе были люди, которые вели предвыборную кампанию в США вместе с демократами перед выборами в 2024 году.
Также он обрушился с критикой на Евросоюз. По его словам, Брюссель несет ответственность за "один из худших примеров иностранного вмешательства в выборы", который он когда-либо видел. "Бюрократы в Брюсселе пытаются разрушить экономику Венгрии, чтобы сделать ее менее энергонезависимой", - заявил Вэнс. И все ради того, чтобы помешать Орбану победить.