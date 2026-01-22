3.72 BYN
Вильнюс может снять запрет на калийный транзит из Беларуси
Автор:Редакция news.by
С громким заявлением выступил один из видных литовских политиков: депутат Европарламента и почетный председатель Социал-демократической партии Андрюкайтис считает, что официальный Вильнюс может снять ограничения на транзит белорусских калийных удобрений.
Политик считает, что данный вопрос может стать предметом переговоров между Вильнюсом и Минском: Андрюкайтис допускает, что Беларусь в ответ могла бы разрешить транзит через свою территорию украинских грузов в Клайпедский порт.
В последнее время в Вильнюсе все чаще раздаются голоса в поддержку восстановления экономических отношений с нашей страной: вполне вероятно, что и выступление Андрюкайтиса - это своего рода неформальный зондаж, предшествующий каким-то более или менее активным шагам.