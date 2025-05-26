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Вильнюс потребовал от Беларуси более 200 млн евро за "миграционный кризис"
Вильнюс потребовал от Беларуси более 200 млн евро, вновь переложив на соседнюю страну ответственность за "миграционный кризис".
В Литве утверждают, что их якобы "вынудили" потратить деньги на строительство заграждений, систем пограничного контроля, а также на размещение значительного количества персонала - нелепое оправдание за бессмысленный забор.
Видимо, дела в литовской экономике очень плохи, но виноват в этом сам Вильнюс, который собственноручно лишил себя связанных с Минском экономических выгод. В частности, отказался от прибыльного транзита калийных удобрений.