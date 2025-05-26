Вильнюс потребовал от Беларуси более 200 млн евро, вновь переложив на соседнюю страну ответственность за "миграционный кризис".

В Литве утверждают, что их якобы "вынудили" потратить деньги на строительство заграждений, систем пограничного контроля, а также на размещение значительного количества персонала - нелепое оправдание за бессмысленный забор.