Вильнюс выделит свыше 800 млн евро на минные системы
Вильнюс демонстрирует свои истинные приоритеты - курс на милитаризацию продолжается. До 2035 года Литва планирует выделить свыше 800 млн евро на закупку противотанковых мин и других систем минирования.
Министр обороны прибалтийской республики Робертас Каунас заявил, что большую часть боеприпасов страна получит уже к 2029 году, что составит 170 тыс. мин. По его словам, в данный момент ведутся переговоры с Польшей и Украиной по вопросам производства и приобретения данных боеприпасов. Часть запланированной суммы (почти 190 млн евро) будет использована из программы Европейского фонда действий по безопасности.
Ранее, напомним, Литва вышла из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. Аналогичные шаги предприняли Эстония, Латвия и Финляндия. В ближайшее время последовать примеру планирует и Польша.