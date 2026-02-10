Вильнюс демонстрирует свои истинные приоритеты - курс на милитаризацию продолжается. До 2035 года Литва планирует выделить свыше 800 млн евро на закупку противотанковых мин и других систем минирования.

Министр обороны прибалтийской республики Робертас Каунас заявил, что большую часть боеприпасов страна получит уже к 2029 году, что составит 170 тыс. мин. По его словам, в данный момент ведутся переговоры с Польшей и Украиной по вопросам производства и приобретения данных боеприпасов. Часть запланированной суммы (почти 190 млн евро) будет использована из программы Европейского фонда действий по безопасности.