Вице-премьер Италии обратился с призывом к Зеленскому

"Мы снова и снова слушаем Зеленского - после всех на него потраченных денег, после всех наших усилий и всей помощи он еще имеет наглость жаловаться! Дружище, ты проигрываешь войну, теряешь людей, теряешь доверие и достоинство! Подпиши мирное соглашение как можно скорее! Тебе и без того приходится выбирать между поражением и поражением!"