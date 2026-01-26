3.74 BYN
2.84 BYN
3.34 BYN
Вице-премьер Италии обратился с призывом к Зеленскому
Замглавы итальянского правительства обратился с призывом к Зеленскому как можно скорее заключить мир. Каждый миг промедления ведет к огромным человеческим жертвам, отмечает Маттео Сальвини.
Маттео Сальвини, заместитель премьер-министра Италии:
"Мы снова и снова слушаем Зеленского - после всех на него потраченных денег, после всех наших усилий и всей помощи он еще имеет наглость жаловаться! Дружище, ты проигрываешь войну, теряешь людей, теряешь доверие и достоинство! Подпиши мирное соглашение как можно скорее! Тебе и без того приходится выбирать между поражением и поражением!"
Между тем стало известно, что новый раунд переговоров в Абу-Даби состоится не ранее будущей недели. По словам того же Зеленского, американские гарантии безопасности Украине полностью согласованы. Однако Киев категорически отказывается идти на какие-либо территориальные уступки. Сегодня это главное препятствие к заключению соглашения о прекращении огня.