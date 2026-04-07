Вице-президент США обсудит с премьер-министром Венгрии тему Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетает 7 апреля в Будапешт для встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном за 5 дней до парламентских выборов.

Среди главных тем, кроме двусторонних отношений США и Венгрии, общеевропейская архитектура безопасности, в частности, ситуация вокруг Украины.

Общаясь с журналистами перед посадкой на борт, Вэнс назвал Орбана "своим другом" и выразил надежду на предметный разговор. Орбан в свою очередь заявил, что ждет Вэнса с нетерпением.