Вице-спикер Госдумы назвал главное достижение Союзного государства

Беларуси и России очень важно объединяться и слышать друг друга. Тесная экономическая, политическая, производственная интеграция между странами - мировой пример, эталонный. Ценность дружбы - самая традиционная из всех традиционных ценностей. Поэтому ключевой момент в международных отношениях - это дружба.

Таким мнением поделился вице-спикер Госдумы России, руководитель оргкомитета общественно-патриотического движения "Победа 9/45" Борис Чернышов в проекте "Актуальное интервью".

Вице-спикер Госдумы рассказал, что главным достижением совместной истории Беларуси и России считает единые ценности, которые мы сохранили. Без этого не было бы доверительных отношений между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.

"Наши народы должны им сказать спасибо, потому что в эпоху огромной мировой турбулентности есть два островка спокойствия и правильных решений - официальный Минск и официальная Москва. Они стали своего рода волнорезами и защищают своих граждан от огромных негативных последствий", - отметил Борис Чернышов.