Визит Трампа в Китай завершился с довольно скромным успехом

Дональд Трамп завершил государственный визит в КНР. Поездка стала помпезной, но результаты оказались весьма скромными. Именно так пишут американские СМИ.

При этом и известно-то всего ничего. Например, Китай все же одобрил покупку 200 самолетов Boeing. Вроде как Штаты убедили КНР закупать у них нефть. Правда, где американцы возьмут такие объемы - вопрос.

Обе стороны хранят полное молчание по основным вопросам. Собираются ли Штаты помогать Тайваню военной силой? Как Китай готов участвовать в разрешении ближневосточного конфликта? И закончилась ли американо-китайская торговая война?