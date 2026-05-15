Визит Трампа в Китай завершился с довольно скромным успехом
Автор:Редакция news.by
Дональд Трамп завершил государственный визит в КНР. Поездка стала помпезной, но результаты оказались весьма скромными. Именно так пишут американские СМИ.
При этом и известно-то всего ничего. Например, Китай все же одобрил покупку 200 самолетов Boeing. Вроде как Штаты убедили КНР закупать у них нефть. Правда, где американцы возьмут такие объемы - вопрос.
Обе стороны хранят полное молчание по основным вопросам. Собираются ли Штаты помогать Тайваню военной силой? Как Китай готов участвовать в разрешении ближневосточного конфликта? И закончилась ли американо-китайская торговая война?
Впрочем, как стало известно, в 2026 году у Трампа должны состояться еще 3 встречи с Си Цзиньпином.