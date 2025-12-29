Власти Британии взялись за печное отопление

В Великобритании решили бороться с попытками людей экономить на отоплении. Оказывается за последние 15 лет количество дровяных печей на семью в британских частных домах выросло более чем на 25 %. В связи с этим правительство обсуждает ужесточение стандартов для новых моделей, чтобы якобы снизить загрязнение окружающей среды.

К делу даже подключили экоактивистов. Те утверждают, что дым выделяет мелкие частицы, которые представляют опасность для дыхательной системы человека. Но на самом деле повышенное внимание к печному отоплению связано лишь с тем, что ряд политиков и других заинтересованных лиц не планируют терять деньги из-за изобретательности людей, которые на фоне постоянного роста цен на энергоносители просто хотят иметь независимый источник тепла.