Власти Даугавпилса потушили Вечный огонь
Автор:Редакция news.by
Погас единственный в странах Балтии Вечный огонь в Даугавпилсе. Решение потушить символ памяти власти латвийского города объяснили некими техническими неполадками. О том, что предлог надуманный, говорит запрет на возложение цветов к мемориалу, у которого горел Вечный огонь.
Известно, что на 9 Мая в городе не заявлено никаких публичных мероприятий или митингов. Индивидуальное возложение цветов в местах захоронений не запрещено, но только не там, где демонтированы советские памятники. Такие действия власти намерены пресекать.