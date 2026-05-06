Власти Даугавпилса потушили Вечный огонь

Погас единственный в странах Балтии Вечный огонь в Даугавпилсе. Решение потушить символ памяти власти латвийского города объяснили некими техническими неполадками. О том, что предлог надуманный, говорит запрет на возложение цветов к мемориалу, у которого горел Вечный огонь.



Известно, что на 9 Мая в городе не заявлено никаких публичных мероприятий или митингов. Индивидуальное возложение цветов в местах захоронений не запрещено, но только не там, где демонтированы советские памятники. Такие действия власти намерены пресекать.