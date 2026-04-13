Власти Латвии проигнорировали православную Пасху
Автор:Редакция news.by
Праздник, который отмечает весь православный мир, власти Латвии решили проигнорировать. Хотя, согласно данным Минюста страны, православные - одна из крупнейших религиозных групп в прибалтийской республике.
При этом официальные данные в 13 % населения явно занижены. По опросам, идентифицирует себя православным примерно каждый четвертый житель страны. Тем не менее в этом году руководство Латвии позволило себе проигнорировать праздник. Без поздравлений остались около полумиллиона человек.