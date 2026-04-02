Власти Литвы будут штрафовать своих перевозчиков за возвращение фур из Беларуси
Власти Литвы вновь демонстрируют недружественное отношение, в этот раз к своим же гражданам. Речь идет о литовских перевозчиках, которые благодаря необдуманным шагам официального Вильнюса понесли серьезные убытки из-за закрытия границы с Беларусью.
Теперь всех, кто возвращает свои фуры, застрявшие на нашей территории по милости литовских властей, будут штрафовать. Перевозчиков обвиняют в нарушении санкционного законодательства. Дело в том, что компании расплачиваются за стоянку и охрану транспорта на белорусской территории с организациями, которые находятся под европейскими санкциями.
При этом литовские власти не предложили своим перевозчикам легального способа вернуть грузовики. Ранее Вильнюс отказался возмещать издержки из-за вынужденного простоя.