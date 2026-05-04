Власти Литвы обеспокоены критическим износом ж/д путей

За последние несколько дней в Литве произошли сразу 2 железнодорожные аварии (в обоих случаях часть вагонов сошла с рельсов). Обошлось без жертв. Представители Литовских железных дорог предупреждают, что на разных направлениях могут наблюдаться заторы.

Вильнюс всерьез обеспокоен случившимся. Ведь причиной аварий стала изношенность инфраструктуры. Это значит, даже не один, а вся цепь стратегических объектов не готова к интенсивной эксплуатации. Т. е. выяснилось, если 35 лет экономить на железных дорогах, такая политика будет иметь катастрофические последствия, причем это чудом не коснулось людей.