Власти Норвегии готовят планы по эвакуации гражданского населения на случай войны
Автор:Редакция news.by
К войне готовятся власти Норвегии. В стране начали разработку планов эвакуации гражданского населения в районах с повышенным риском военных действий.
Как сообщила глава управления гражданской защиты, проводится оценка территорий, которые считаются уязвимыми. Критерии следующие: близость с Россией или наличие потенциальных военных объектов.
Местные муниципалитеты назначены ответственными за организацию перемещения населения и регистрацию эвакуированных граждан. Также в Норвегии пытаются определить, какие районы могут стать зонами переселения, оценивая их возможности в сфере здравоохранения, жилья и образования.