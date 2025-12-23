Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Власти Норвегии готовят планы по эвакуации гражданского населения на случай войны

К войне готовятся власти Норвегии. В стране начали разработку планов эвакуации гражданского населения в районах с повышенным риском военных действий.

Как сообщила глава управления гражданской защиты, проводится оценка территорий, которые считаются уязвимыми. Критерии следующие: близость с Россией или наличие потенциальных военных объектов.

Местные муниципалитеты назначены ответственными за организацию перемещения населения и регистрацию эвакуированных граждан. Также в Норвегии пытаются определить, какие районы могут стать зонами переселения, оценивая их возможности в сфере здравоохранения, жилья и образования.

