Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Власти ОАЭ возьмут на себя расходы туристов на проживание

Власти ОАЭ оплатят расходы туристов на проживание в ряде регионов страны. Департамент культуры и туризма Абу-Даби уже взял на себя расходы по расселению людей, которые не могут покинуть город из-за закрытого неба.

Иная практика в Дубае. Там помощь возможна лишь при подтверждении отсутствия средств и личном обращении туриста.

Российские туроператоры сообщают, что расселили по отелям большинство туристов, которые застряли на Ближнем Востоке. По разным данным, сейчас в стране находится около 20 тыс. россиян.

Разделы:

В мире

Теги:

ОАЭтуристы