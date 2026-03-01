3.75 BYN
Власти ОАЭ возьмут на себя расходы туристов на проживание
Автор:Редакция news.by
Власти ОАЭ оплатят расходы туристов на проживание в ряде регионов страны. Департамент культуры и туризма Абу-Даби уже взял на себя расходы по расселению людей, которые не могут покинуть город из-за закрытого неба.
Иная практика в Дубае. Там помощь возможна лишь при подтверждении отсутствия средств и личном обращении туриста.
Российские туроператоры сообщают, что расселили по отелям большинство туристов, которые застряли на Ближнем Востоке. По разным данным, сейчас в стране находится около 20 тыс. россиян.