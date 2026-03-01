Власти ОАЭ возьмут на себя расходы туристов на проживание

Власти ОАЭ оплатят расходы туристов на проживание в ряде регионов страны. Департамент культуры и туризма Абу-Даби уже взял на себя расходы по расселению людей, которые не могут покинуть город из-за закрытого неба.

Иная практика в Дубае. Там помощь возможна лишь при подтверждении отсутствия средств и личном обращении туриста.