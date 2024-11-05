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Власти США планируют ввести санкции против Грузии из-за проходящих там протестов
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти страны готовятся принять новые меры в отношении Грузии, в том числе санкции, в связи с проходящими в стране акциями протеста, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"США сейчас готовятся использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, в том числе ввести дополнительные санкции, в дополнение к дальнейшему проведению обзора двустороннего сотрудничества", - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства.
По его словам, Соединенные Штаты "солидарны с народом Грузии и их демократическими устремлениями". Вашингтон также "решительно осуждает необоснованное насилие со стороны партии "Грузинская мечта" в отношении граждан Грузии" и призывает ее "прекратить репрессивные действия".
Очередная волна протестов началась в Грузии 28 ноября. Поводом послужило заявление премьера Грузии Ираклия Кобахидзе. Он сообщил, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приняла решение до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос о переговорах о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС из-за начала диалога о вступлении, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.
Акции протеста в Грузии регулярно перерастают в столкновения с правоохранителями. Демонстранты атаковывают полицейских из огнеметов, стреляющих фейерверками, забрасывают их камнями и коктейлями Молотова, а также пытаются поджечь здание парламента.
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