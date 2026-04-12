3.74 BYN
2.89 BYN
3.37 BYN
ВМС США будут задерживать суда, заплатившие Ирану за проход через Ормузский пролив
Автор:Редакция news.by
ВМС США будут задерживать суда, заплатившие Ирану за проход через Ормузский пролив. С таким заявлением выступил Дональд Трамп. Хозяин Белого дома утверждает, что пролив закроют в ближайшее время. В операции будут участвовать и другие страны, но не уточнил, какие именно.
Трамп по-прежнему требует от Тегерана немедленно разблокировать Ормузский транзит. Что касается двусторонних переговоров в Исламабаде, президент США заявил, что встреча с иранской делегацией прошла хорошо, стороны договорились по большинству вопросов, кроме ядерного. Напомним, накануне делегации США и Ирана обсудили вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта.