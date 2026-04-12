ВМС США будут задерживать суда, заплатившие Ирану за проход через Ормузский пролив. С таким заявлением выступил Дональд Трамп. Хозяин Белого дома утверждает, что пролив закроют в ближайшее время. В операции будут участвовать и другие страны, но не уточнил, какие именно.