Во Франции из-за шторма более 800 тыс. домов остались без электричества

Мощный шторм оставил жителей западной и южной Франции без электричества: более 800 тыс. домов обесточены. Порывы ветра достигают 160 км/ч.

Без жертв не обошлось. Как сообщают местные СМИ, в одном из западных департаментов погиб водитель грузовика, на его машину упало дерево.

Серьезно пострадала инфраструктура. Нарушено транспортное сообщение, приостановлено движение поездов.

Спасатели продолжают разбирать завалы, энергетики восстанавливают линии, поврежденные сильными порывами ветра. В нескольких южных департаментах закрыты школы.