Во Франции хозяйничает "Горетти": шторм обесточил примерно 380 тыс. домохозяйств
Во Франции хозяйничает шторм "Горетти". Сильные ветры обесточили примерно 380 тыс. домохозяйств. В ряде департаментов зафиксированы десятки случаев падений деревьев, в том числе на дороги, автомобили и жилые дома. МВД Франции сообщает о шести пострадавших за ночь.
Шторм "Горетти" прошел и через Великобританию. Для региона Корнуэлл и островов Силли действует красный уровень тревоги из-за сильного ветра. В центральных районах ожидается до 30 см снега.
Горячее лето в южном полушарии
Австралия пылает на фоне экстремальной жары. Многие пожары уже вышли из-под контроля и угрожают десяткам городов в штате Виктория. Пропавшими без вести числятся 2 взрослых и ребенок, в одном из населенных пунктов разрушено около 20 домов.
Масштабный лесной пожар бушует и на юге Аргентины. Сгорело уже 2 тыс. гектаров земли, из-за близости огня перекрыта национальная трасса.