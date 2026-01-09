Во Франции хозяйничает "Горетти": шторм обесточил примерно 380 тыс. домохозяйств

Во Франции хозяйничает шторм "Горетти". Сильные ветры обесточили примерно 380 тыс. домохозяйств. В ряде департаментов зафиксированы десятки случаев падений деревьев, в том числе на дороги, автомобили и жилые дома. МВД Франции сообщает о шести пострадавших за ночь.

Шторм "Горетти" прошел и через Великобританию. Для региона Корнуэлл и островов Силли действует красный уровень тревоги из-за сильного ветра. В центральных районах ожидается до 30 см снега.

Горячее лето в южном полушарии

Австралия пылает на фоне экстремальной жары. Многие пожары уже вышли из-под контроля и угрожают десяткам городов в штате Виктория. Пропавшими без вести числятся 2 взрослых и ребенок, в одном из населенных пунктов разрушено около 20 домов.

