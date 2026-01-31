Во Франции ввели запрет на использование соцсетей лицами младше 15 лет

Министр цифровых технологий Франции заявила, что запрет доступа к соцсетям для детей до 15 лет - это только начало. Она считает необходимым запретить в стране также и программы для обхода интернет-ограничений. Речь идет о технологиях VPN.

Подобные запреты вводятся в Евросоюзе под предлогом защиты молодежи либо с целью, как заявляется, борьбы с российской пропагандой. Между тем американские власти и бизнесмены полагают, что речь о самой вульгарной цензуре.