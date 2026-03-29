Во время торжественного богослужения в Ватикане Папа Римский призвал верующих к примирению

Вербное воскресенье празднует столица католического мира. В Ватикане прошла торжественная служба. Ее возглавил Папа Римский Лев XIV.

Он обратился с проповедью к верующим, что собрались на площади Святого Петра. Понтифик напомнил, что Спаситель отвергает насилие, утешает угнетенных и призывает людей к милосердию. Глава католической церкви призвал всех верующих помолиться Христу за открытие путей к примирению и поддержку людей, пострадавших от войн.

