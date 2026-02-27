3.75 BYN
Во время восстановления Трипольской ТЭС подрядчики украли 115 тыс. долларов
Автор:Редакция news.by
Ремонтируя крупнейшую тепловую электростанцию Киевской области, подрядчики похитили около 115 тыс. долларов. По данным украинских силовиков, за 2 года власти выделили более 11 млн долларов на восстановление Трипольской ТЭС.
Мошенники искусственно завышали стоимость услуг и стройматериалов, полученную маржу делили между участниками преступной схемы. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Параллельно с делом ТЭЦ, предъявлены обвинения в коррупции командующему логистикой Воздушных сил ВСУ. Были разворованы средства, выделенные на строительство защитных укрытий для военных аэродромов.