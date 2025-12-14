3.72 BYN
Водная стихия в секторе Газа: 27 тыс. палаток унесены потоками воды
Автор:Редакция news.by
В многострадальном секторе Газа продолжает свирепствовать шторм "Байрон".
Более 27 тыс. палаток, в которых проживают перемещенные палестинцы, оказались затоплены или были унесены потоками воды.
Под ударом - более 250 тыс. человек из примерно 1,5 млн внутренне перемещенных лиц. Стихия стала причиной гибели 14 человек - столько тел удалось обнаружить спасателям. Ущерб оценивается в 4 млн долларов.