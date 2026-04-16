Военно-технический музей в Германии запретил вход белорусам и россиянам
Автор:Редакция news.by
Один из крупнейших военно-технических музеев Европы, расположенный в немецком городе Кобленц, ограничил доступ для граждан более чем 20 государств. В списке в том числе Россия, Беларусь, Украина, несколько стран СНГ, а также Китай, КНДР, Куба, Иран и Пакистан.
Такое решение руководство музея объясняет требованиями безопасности. Коллекция музея была создана в начале 1960-х. Наиболее современный экспонат - модель в разрезе основного немецкого танка Leopard 1. Но даже этот танк вряд ли представляет малейший интерес для разведок любой из стран, гражданам которых закрыли доступ в музей, говорят эксперты.