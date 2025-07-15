Военные эксперты объяснили, почему в мире Трампа считают президентом-шулером

Президент США Дональд Трамп является президентом войны, а не президентом мира. И доказывается это элементарно.

В свой предыдущий срок (с 2016 по 2020 год) он дезавуировал и расторг большую часть договоров, которые сковывали агрессивный маневр разных стран, стремившихся к войне. Трамп расторг Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-II), Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Оказалась усугублена обстановка в Тихом океане. И этот список можно продолжать и дальше, что говорит только о том, что этот человек стремится к агрессии.

"Когда он говорил, что хочет разрядки, напомню, что приблизительно за год до этого Трамп заявлял: если Россия не сядет за стол переговоров, то США передадут украинцам любое оружие, чтобы они разобрались с РФ на поле боя. Другое дело, что господин Трамп не понимал, что у него нет оружия, которое могло бы хоть как-то впечатлить Россию. У него нет ни "Орешника", ни гиперзвука, ни боевого лазера, ни разработанного магнетрона, ни других систем, на которые они потратили очень много денег. Поэтому Трамп на данный момент вынужден лавировать и ставить дымовую завесу, чем он успешно занимается в качестве шулера", - считает российский военный эксперт, писатель Александр Артамонов.

Александр Артамонов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ac8e7b1-a3b8-49df-80f6-d72fcf5110c8/conversions/e20915d4-f509-4463-830a-f13086444367-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ac8e7b1-a3b8-49df-80f6-d72fcf5110c8/conversions/e20915d4-f509-4463-830a-f13086444367-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ac8e7b1-a3b8-49df-80f6-d72fcf5110c8/conversions/e20915d4-f509-4463-830a-f13086444367-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ac8e7b1-a3b8-49df-80f6-d72fcf5110c8/conversions/e20915d4-f509-4463-830a-f13086444367-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Артамонов

Российский военный эксперт Борис Рожин в свою очередь добавил, что американский лидер пытается манипулировать общественным мнением и путем шантажа и давления добиваться легких уступок. Там, где ему отказывают, он переходит на угрозы и шантаж. Но все-таки там, где действует твердая позиция (например, как в России, Китае, Иране), это не проходит.

Предвыборные заявления Трампа и его якобы миротворческие заявления полностью расходятся с его практической политикой. "Все видели, как он якобы вел мирные переговоры с Ираном, которые являлись прикрытием для нападения на страну. Собственно, в чем он сам признался. Все знают и о том, что он выступал за сокращение бюджета долгового бремени США, а в итоге долги только наращиваются, потому что на этом основании произошел разрыв с Илоном Маском. И теперь вместо сокращения расходов они, наоборот, увеличиваются. То же самое происходит и в случае с Украиной - сначала в США заявляли, что будут добиваться мира в Украине, а в итоге все пришло к стопору", - выразил мнение Борис Рожин.

У нас должно быть одно понимание - кто бы ни был президентом США, кто бы им ни назывался, к сожалению, у них одна цель: уничтожение России. И это неизменно. Политический и общественный деятель, журналист Константин Кнырик (Россия)

По словам журналиста Константина Кнырика, проект уничтожения - проект долгосрочный. В США долгое время считали, что достигли результата после развала СССР, но череда событий заставила их предположить, что все-таки его нет, поэтому необходимо двигаться дальше. "У них была теория: если оторвать Украину от России, то Россия развалится. Украину оторвали, но РФ не развалилась. Значит, не так оторвали, значит, нужно устроить войну. Собственно, что они и сделали, а еще подключили экономическое давление", - обратил внимание он.

Константин Кнырик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dfd8d9fe-f29e-468c-ba19-dc3035cd2a2a/conversions/66ff93cb-24e1-47c1-96a6-d9f11494a3e3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dfd8d9fe-f29e-468c-ba19-dc3035cd2a2a/conversions/66ff93cb-24e1-47c1-96a6-d9f11494a3e3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dfd8d9fe-f29e-468c-ba19-dc3035cd2a2a/conversions/66ff93cb-24e1-47c1-96a6-d9f11494a3e3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dfd8d9fe-f29e-468c-ba19-dc3035cd2a2a/conversions/66ff93cb-24e1-47c1-96a6-d9f11494a3e3-xl-___webp_1920.webp 1920w Константин Кнырик

Также журналист считает, что в такой ситуации необходимо выстраивать краткосрочные и долгосрочные планы, в том числе и во взаимоотношениях с США.

Константин Кнырик:

"Никто не против выстраивать с Америкой экономические связи и восстанавливать бизнес. Но всегда нужно держать в уме, что их конечная цель, как уже отмечал, - уничтожение".

Вопрос остается только один - когда они это реализуют. Сейчас в США это попытались сделать через украинский проект, но ничего не удалось. Но это свидетельствует об одном - будут продумывать следующие. "Пока на поверхности лежит новый глобальный проект - к Украине добавить ряд европейских стран, которых, по мнению американцев, тоже не так жалко, как и Украину, и которые втянулись бы этот конфликт", - заявил эксперт.

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По словам Константина Кнырика, такой сценарий уже просматривается. Ведь именно поэтому вся европейская пропаганда постоянно рассуждает на тему войны с Россией.