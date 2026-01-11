Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Вопреки США: Германия и Великобритания обсуждают отправку войск в Гренландию

Вопреки США: Германия и Великобритания обсуждают отправку войск в Гренландию

Вопреки американским претензиям Германия и Великобритания задумались об отправке своих войск в Гренландию. Как отмечает Bloomberg, Европа таким образом намерена показать президенту США, что серьезно настроена в вопросе безопасности Гренландии и Арктики в целом.

Берлин планирует предложить отправку объединенной миссии НАТО с целью защиты Арктики, а британский премьер Стармер призывает союзников нарастить военное присутствие на Крайнем Севере.

Североатлантический альянс пока с публичным заявлением по поводу угроз Трампа захватить Гренландию не выступил, и это сильно тревожит европейские столицы.

Разделы:

В миреЕвропаСША

Теги:

ГерманияГренландияВеликобритания