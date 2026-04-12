Воскресение Христово: как в мире отмечают Пасху

Торжественная пасхальная служба прошла в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Праздничное богослужение возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Встретить светлый праздник в главный храм России пришли тысячи людей.

В 2026 году богослужение к Воскресению Христову здесь проводят уже в 30-й раз после возрождения храма. Первая Пасхальная вечерня состоялась в этом знаковом сооружении 14 апреля 1996 года.

Победу жизни над смертью отпраздновали в храмах по всей России. В Санкт-Петербурге радостный день Воскресения Христова совпал с другой датой - 95-летием со дня открытия музея Исакиевского собора. В честь праздника вход в основную экспозицию сделали бесплатным, как и в музей-памятник "Спас на Крови".