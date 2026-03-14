Война как подписка: почему конфликты в мире не заканчиваются

Определенные предпосылки к завершению конфликта в Украине есть. 2026 год действительно может стать завершающим как минимум для горячего этапа конфликта на территории Украины. Таким мнением поделились журналисты Алексей Волков и Андрей Сыч в своем подкасте.

Волков и Сыч | Киев убьет Орбана? | Европа осталась без бензина | Ядерная гонка от Урсулы Политические обозреватели Белтелерадиокомпании Алексей Волков и Андрей Сыч анализируют мировые события и отвечают на вопросы зрителей. Зачем сторонники Киева угрожают премьеру Венгрии? - Русская рулетка Зеленского. Предложение, от которого нужно отказаться, или слово пацана, но не президента - Рынок - дура, а Трамп - молодец? Нефтяной голод планеты или игра на понижение - Реквием по зеленой повестке Европы. Вброс о выбросах от Урсулы или как мирный атом был прав 14.03.2026 23:25

Война в современном мире начинает напоминать подписку на какой-нибудь сервис. Это не то, что ты один раз купил, посмотрел два сезона войны в Украине, и все закончилось. Нет.

Дальше мы видим, что президент Сербии Александр Вучич заявил, что Албания, Хорватия и Косово готовятся напасть на Сербию. Мы видим ситуацию в Иране. В Венгрии с этим Закарпатьем - там тоже возможен конфликт. Видим ситуацию в Приднестровье, что Зеленский хочет втянуть Молдову во всю эту историю, тоже пишут буквально каждую неделю. Поэтому очень хочется верить, что война в Украине закончится и, как минимум, конфликт в Европе купируется на какие-то десятилетия.

Вопрос больше стоит в контексте, где разразится большая война. Потому что сейчас точек напряженности достаточно много. Это может быть и Украина, и территория Ближнего Востока, и Индо-Тихоокеанский регион.

Андрей Сыч:

"Но я не вижу разрешения этой международной напряженности без большой войны. Мы, к сожалению, с ней столкнемся. Либо будет какой-то глобальный скачок в сфере высоких технологий, чтобы можно было каким-то образом заместить те госдолги, которые накопили наши западные партнеры. Ведь от госдолга, который превышает 120-130 % от ВВП, уйти невозможно без кардинального изменения той системы, в которой мы находимся".

Ведущие подкаста еще раз обратили внимание на ситуацию на Ближнем Востоке. Там все значительно шире, чем региональный конфликт. И многие говорят о том, что по-хорошему происходящее можно считать уже мировой войной, потому что вовлечены там не только Соединенные Штаты и Иран. Это уже несколько коалиций, которые сражаются друг с другом, пусть может быть не явно и открыто, но все-таки вовлечены в этот процесс.