Война обходится туризму Ближнего Востока в 600 млн долларов ежедневно

Аналитики оценили потери туриндустрии Ближнего Востока на фоне военного конфликта. Оказалось, что это порядка 600 млн долларов каждый день. Такую оценку дала Всемирная торговая организация.

Ущерб туризму наносят последствия отмененных рейсов и беспокойство на фоне ударов Ирана по странам Персидского залива после атак США и Израиля.

Только в Дубае за неделю с 2 по 6 марта было отменено более 80 тыс. краткосрочных бронирований жилья. Крупные аэропорты региона, как правило, обслуживают более 500 тыс. пассажиров в день. Но на прошлой неделе из-за отмены рейсов на Ближнем Востоке застряли около 4 млн туристов.