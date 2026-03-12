Война с Ираном обошлась каждому американцу в 800 долларов

Не убывает напряженность на Ближнем Востоке. Ночью 12 марта стороны продолжали обмениваться ударами с использованием ракет и беспилотников.

Два нефтяных танкера (среди которых один - иранский) поражены в порту иракской Басры. В свою очередь Иран обстрелял нефтехранилища в ОАЭ, Саудовской Аравии и Бахрейне.

Тем временем американо-израильская коалиция продолжает атаковать цели на территории исламской республики: Пентагон сообщает, что за две недели войны были нанесены удары по 5 тыс. 500 объектам.

Окончательно подтвержден факт бомбардировки американцами школы в иранском Минабе, где погибли 175 человек, в основном - школьницы. Также 12 марта МИД Ирана подтвердил, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи был ранен во время ударов со стороны США и Израиля, но чувствует себя хорошо.

Конфликтом на Ближнем Востоке, наконец, занялся всерьез Совбез ООН: он принял резолюцию с требованием к Ирану немедленно прекратить удары по американским союзникам на Ближнем Востоке.

Этот призыв выглядит особенно нелепым в связи с тем, что российскую резолюцию о немедленном прекращении войны Совбез даже не стал рассматривать.