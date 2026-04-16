Британские власти ожидают острого дефицита продуктов в стране. Причина - в негативном влиянии на планетарную экономику войны в заливе.



В Лондоне считают, что в ближайшие месяцы в магазинах Королевства будет недоставать курятины и свинины. Секретный меморандум, подготовленный для правительства "Его Величества", моментально утек в прессу. Как считают эксперты британского кабинета, дефицит топлива приведет к нарушению глобальных логистических цепочек, а Соединенное Королевство в наибольшей степени зависит именно от импортных поставок мяса.