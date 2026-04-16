Война в заливе грозит лишить англичан курятины и свинины
Британские власти ожидают острого дефицита продуктов в стране. Причина - в негативном влиянии на планетарную экономику войны в заливе.
В Лондоне считают, что в ближайшие месяцы в магазинах Королевства будет недоставать курятины и свинины. Секретный меморандум, подготовленный для правительства "Его Величества", моментально утек в прессу. Как считают эксперты британского кабинета, дефицит топлива приведет к нарушению глобальных логистических цепочек, а Соединенное Королевство в наибольшей степени зависит именно от импортных поставок мяса.
Кроме того, в ближайшее время даст о себе знать нехватка углекислого газа. Данное вещество используется для хранения продуктов и производства напитков. Власти прибегли к компьютерному моделированию грядущих проблем, чтобы знать, какие экономические прорехи латать в первую очередь. Результат неутешительный: латок на все дыры никак не хватит.