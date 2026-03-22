Война врозь, или Почему Европа отказывается участвовать в миссии Трампа в Ормузском проливе
Амбициозный план президента США Дональда Трампа по созданию международной военно-морской коалиции против Ирана трещит по швам. Ключевые союзники Вашингтона один за другим отказываются участвовать в миссии по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Несмотря на то, что США разослали приглашения Великобритании, Франции, Германии, Италии и другим странам, реакция оказалась удручающей.
Даже президент Франции Эммануэль Макрон, который, по словам Трампа, обещал поддержку "на 8 из 10", не спешит с конкретными действиями. Но что демонстрирует массовый отказ? Растущее нежелание союзников слепо следовать за Вашингтоном в его рискованных военных авантюрах или все происходящее - не более чем банальный торг? Ответы - в рубрике "Полная Европа".
Как бы ни заявляли американские чины о готовности воевать с Тегераном сколько угодно, средства на конфликт явно начинают исполнять романсы. Неудивительно, что Дональд Трамп объявил общий сбор для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Но лезть под горячую руку иранцев и рисковать жизнями своих солдат европейцы не спешат. Это логично, ведь воевать здесь придется не чужими руками, как это ловко провернули в Украине, а собственными.
Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам:
"У нас были обсуждения, и главная обеспокоенность европейских стран заключается в том, что с нами не посоветовались по поводу начала этой войны. Многие пытались убедить США и Израиль не начинать конфликт. С нами не консультировались по поводу целей войны. К чему она приведет, совершенно неясно. Поэтому создается впечатление, что это не война Европы".
Такая позиция стала итогом тщательного планирования и консультаций, иначе невозможно объяснить то единодушие, с которым европейские лидеры открещиваются от участия в военной кампании.
Политики один за другим указывают на то, что не видят военного решения на Ближнем Востоке, призывая к дипломатии и исподтишка пытаясь уколоть Трампа. Но где была их бравада в первые дни, когда не было ни одного слова осуждения, и они молча наблюдали, получится ли у американцев сломить Иран. Теперь, когда Вашингтон увяз в болоте, принято стратегическое решение - "попинать" США.
Фридрих Мерц, канцлер Германии:
"Эта война - не вопрос НАТО. Марк Рютте уже подчеркнул это, и я присоединяюсь к нему. США и Израиль не консультировались с нами по поводу этого конфликта. В отношении Ирана никогда не было совместного решения. Поэтому вопрос о том, как Германия может быть вовлечена в военные отношения, не возникает. Мы не будем этого делать".
Можно насладиться и заявлением Макрона. Президент Франции своей речью практически провел мастер-класс на тему "как сказать нет, не говоря нет". Если после ухода с поста ему не найдется места в политике, он вполне может влиться в ряды инфоцыган и проводить интенсивы в соцсетях.
"Мы не являемся стороной конфликта, и поэтому Франция никогда не примет участия в операциях по открытию или освобождению Ормузского пролива в нынешнем контексте. Однако мы убеждены, что как только ситуация станет спокойнее (и я использую этот термин намеренно), как только ядро бомбардировок кончится, мы готовы вместе с другими странами взять на себя ответственность", - отметил Эммануэль Макрон.
Не сумел сохранить молчание на всеобщей волне откровений и британский премьер Кир Стармер. Следом за многими он подтвердил, что и туманный Альбион не будет втянут в войну в Иране. Примечательно, что ситуация в Британии с точки зрения энергетической безопасности, мягко говоря, никакая: цены растут, запасы тают, граждане в шоке. Стармер боится, что любая эскалация с участием его флота сделает ситуацию еще хуже. Но дело скорее не в заботе о верноподданных, а в банальном расчете: в таком случае рейтинги правящей партии упадут до того уровня, когда снизу уже некому будет стучать.
Павел Кухаркин, журналист (Россия):
"Если посмотреть в разрезе последних 50 лет, то сейчас впервые Соединенные Штаты остались один на один, если взять всех союзников по НАТО. Когда они проводили операции в Ираке, несмотря на то, что отсутствовали санкции и разрешения со стороны ООН, Великобритания уж точно поддерживала Соединенные Штаты. А в этот раз даже этот ближайший союзник не спешит на помощь. Про европейские страны можно и не говорить. Первой вышла Испания. Сначала она запретила использовать свои военные базы. Более того, страна ушла даже с конкурса "Евровидения", осуждая там присутствие Израиля. Это очень удивительно. Трамп грозит последствиями, если союзники не вмешаются, но проблема состоит в том, что Ормузский пролив работает, но его просто обстреливают. Под эти обстрелы союзники не сильно хотят попадать".
Зато попали союзники под словесный обстрел со стороны Трампа. Хозяин Белого дома явно пришел в бешенство, когда европейские "друзья" посмели ослушаться его команды. Досталось Макрону, которому Трамп напророчил скорую политическую кончину, Стармеру, который, как выяснилось, не Черчилль, и вообще всему НАТО. В России даже задались вопросом: какой из двух сценариев ждет французского лидера - венесуэльский или иранский.
Все происходящее может оказаться не принципиальной позицией с рассказами о том, что НАТО - исключительно оборонительный альянс, а война Трампа - это совершенно не то, что происходило в Ираке, Афганистане или Ливии. Речь может идти всего лишь о торге, мол, вы нам помогаете с Украиной, а мы - с Ираном. Такую хитрую идею подсказала журналистка финскому русофобу Александру Стуббу, а тот ее искренне поприветствовал.
Недавно Владимир Зеленский в одном из интервью заявил, что война в Иране вселяет в него "недобрые предчувствия". Он пожаловался, что нынешний фокус внешней политики США смещается в сторону ближневосточного региона, ослабляя внимание к украинскому вопросу. Распинаясь про неблагодарных европейцев, Трамп вспомнил и про Киев, а точнее про деньги, которые были фактически подарены Украине Джо Байденом. Американский лидер призвал срочно расследовать, куда делись примерно 400 млрд долларов помощи. Соответствующие органы тут же взяли приказ под козырек.