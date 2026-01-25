Война за Гренландию - удастся ли ЕС выдержать конфронтацию с Трампом

Примерно 150 лет Соединенные Штаты Америки предпринимают попытки приобрести Гренландию, но до сегодняшнего дня ни одна из них не увенчалась успехом. В этот же раз президент США Дональд Трамп полон решимости закончить начатое им еще в 2019 году. Территориальные претензии США на датский остров стали причиной очередного витка экономической конфронтации Брюсселя и Белого дома.

Страны, посмевшие перечить желаниям американского лидера, оказались под угрозой новой порции пошлин. В ответ - уже не тишина, а вполне себе серьезные разговоры о санкциях, разрыве торговых соглашений и закрытии американских военных баз. Похоже, стороны не намерены долго конфликтовать. О европейском сопротивлении, панике и капитуляции - в рубрике "Полная Европа".

В мире западной политики нет места дружбе. В этом убедился европейский континент, посмев выступить против "хотелок" Дональда Трампа. Очередной виток конфликта интересов и экономических потрясений проходит на фоне притязаний США на Гренландию, которая формально принадлежит Дании. Если раньше Евросоюз покорно соглашался практически со всеми идеями Штатов, то теперь встал на защиту суверенитета. Чтобы показать всю серьезность намерений, 8 стран отправили на остров своих военных.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/708ea1b4-0e46-4d8e-b7b9-155f8702b7a0/conversions/882c9a76-9d04-4e76-bad2-4f82ce5f37eb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/708ea1b4-0e46-4d8e-b7b9-155f8702b7a0/conversions/882c9a76-9d04-4e76-bad2-4f82ce5f37eb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/708ea1b4-0e46-4d8e-b7b9-155f8702b7a0/conversions/882c9a76-9d04-4e76-bad2-4f82ce5f37eb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/708ea1b4-0e46-4d8e-b7b9-155f8702b7a0/conversions/882c9a76-9d04-4e76-bad2-4f82ce5f37eb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Грег Гутфельд, телеведущий (США):

"Европейские войска из нескольких стран НАТО прибыли в Гренландию в знак протеста против возможного захвата этой огромной территории Соединенными Штатами. Что они собираются делать со своими крошечными армиями? Они отправляют от силы человек 10. Давайте раздавим их как жуков!"

Давить физически пока никого не стали. Трамп выбирает более изощренные способы - например, его "любимые" тарифы. С 1 февраля он пообещал ввести 10-процентные пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии с последующим повышением до 25 %. Этого хватило, чтобы немецкие военные в количестве 15 штыков спешно покинули территорию острова, не проведя там и 2 суток. Формально они выполнили поставленную задачу, а по факту - сбежали. Все это происходит за кадром, а в объективах телекамер канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял о полной готовности противостоять нападкам.

Фридрих Мерц, канцлер Германии:

"Мы не хотим этой эскалации, не хотим торгового спора с Соединенными Штатами Америки. Но если мы сталкиваемся с тарифами, которые мы считаем неуместными, то мы в состоянии ответить".

Чем Берлин со своей затухающей экономикой может ответить - большой вопрос. Введение тарифов запросто обвалит немецкий экспорт в Соединенные Штаты на 5-10 % и приведет к потерям в размере от 8 до 15 млрд евро в год. Берлин снова сделал вид, что не боится ничего. Речь завели даже о возможности увеличения стоимости аренды американских военных баз на германской территории.

Ларс Лекке Расмуссен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd4316ab-e5d1-4a50-9cd0-644aa4ee8120/conversions/6474714a-432a-4d1e-99be-ec30c3afadb8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd4316ab-e5d1-4a50-9cd0-644aa4ee8120/conversions/6474714a-432a-4d1e-99be-ec30c3afadb8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd4316ab-e5d1-4a50-9cd0-644aa4ee8120/conversions/6474714a-432a-4d1e-99be-ec30c3afadb8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dd4316ab-e5d1-4a50-9cd0-644aa4ee8120/conversions/6474714a-432a-4d1e-99be-ec30c3afadb8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ларс Лекке Расмуссен, министр иностранных дел Дании:

"Важно, чтобы все наши союзники по НАТО и Европейскому союзу встали на защиту наших принципов, чтобы показать американскому президенту, что вопреки его желаниям он никогда не сможет достичь своих целей, оказывая давление на нас. Этот сигнал имеет решающее значение для того, чтобы оттеснить американцев обратно в зал переговоров".

Также Европа решила предложить ответные пошлины на широкий спектр товаров, которые США продают в ЕС стоимостью порядка 100 млрд долларов. Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал активизировать "торговую базуку", которая позволит блокировать доступ американцев к большей части единого рынка. Европарламент сделал ход конем и заморозил ратификацию соглашения с Вашингтоном по торговле - то самое, которое в народе окрестили позором фон дер Ляйен. Оно должно было обнулить таможенные пошлины на продукцию из США, установив для ЕС сбор в 15 %.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b19473cf-7d0c-4b45-bbdc-0df03e3d48e1/conversions/3c41abd9-7208-4667-b5ed-e47d8a8d66b9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b19473cf-7d0c-4b45-bbdc-0df03e3d48e1/conversions/3c41abd9-7208-4667-b5ed-e47d8a8d66b9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b19473cf-7d0c-4b45-bbdc-0df03e3d48e1/conversions/3c41abd9-7208-4667-b5ed-e47d8a8d66b9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b19473cf-7d0c-4b45-bbdc-0df03e3d48e1/conversions/3c41abd9-7208-4667-b5ed-e47d8a8d66b9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:

"Предлагаемые дополнительные тарифы являются ошибкой, особенно между давними союзниками. Европейский союз и США договорились о торговой сделке в июле 2025 года. В политике, как и в бизнесе, сделка - это сделка. Когда друзья пожимают друг другу руки, это должно что-то значить".

Это заявление было сделано за несколько часов до того, как сделка с США была отменена. Примечательно и место - Всемирный экономический форум в Давосе, где прозвучало множество слов в адрес Трампа. Если последние несколько лет обсуждали на этом мероприятии в основном Украину, то теперь акцент сместился на Гренландию.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Конкуренция со стороны Соединенных Штатов Америки выражается в торговых соглашениях, которые подрывают наши экспортные интересы. Они требуют максимальных уступок и открыто направлены на ослабление и подчинение Европы. Все это в сочетании с бесконечным насаждением новых пошлин, которые в корне неприемлемы".

Барт де Вевер, премьер-министр Бельгии:

"Мы были очень снисходительны, в том числе и в отношении тарифов. Мы были терпимыми, надеясь получить поддержку Трампа в войне в Украине. Но сейчас пересекается так много красных линий, что перед вами стоит выбор между вашим самоуважением. Быть счастливым вассалом - это одно, быть несчастным рабом - совсем другое".

Хозяин Белого дома ясно дал понять, что европейцы могут отказать ему в передаче Гренландии, но он это обязательно запомнит.

Дональд Трамп news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91ce9f5d-567f-49d5-97b1-5c643286a929/conversions/223041c2-dbfc-48ba-95eb-4c458b33c7f5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91ce9f5d-567f-49d5-97b1-5c643286a929/conversions/223041c2-dbfc-48ba-95eb-4c458b33c7f5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91ce9f5d-567f-49d5-97b1-5c643286a929/conversions/223041c2-dbfc-48ba-95eb-4c458b33c7f5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91ce9f5d-567f-49d5-97b1-5c643286a929/conversions/223041c2-dbfc-48ba-95eb-4c458b33c7f5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дональд Трамп, президент США:

"Мы хотим получить кусок льда ради защиты мира, а они нам его не дают. Мы никогда ничего другого не просили. У Дании и ЕС есть выбор: вы можете сказать "да", и мы будем очень признательны, или вы можете сказать "нет", и мы запомним".

Судя по всему, этого предупреждения оказалось достаточно, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Уже через несколько часов после своего выступления американский лидер с гордостью заявил, что обещанные пошлины против европейцев пока отложены в долгий ящик, а соглашение по Гренландии предусматривает добычу полезных ископаемых, а также участие острова в системе противоракетной обороны "Золотой купол". Но решал вопросы с Трампом генсек НАТО, а не премьер Дании или фон дер Ляйен.

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО:

"Теперь, когда соглашение о совместной работе над этой сделкой достигнуто, мы действительно можем похвалить Дональда Трампа за то, что он взял на себя лидерство. Он является лидером свободного мира и самой могущественной страны на Земле, крупнейшим союзником в НАТО".