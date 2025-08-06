Возможна встреча Трампа и Путина. Белый дом выступил с рядом важных заявлений

После переговоров президента Путина со спецпосланником Трампа Уиткоффом, прошедших 6 августа, Белый дом выступил с целым рядом важных заявлений. Переговоры в Москве были названы весьма успешными.

Их содержание американский президент успел обсудить с рядом европейских лидеров и Зеленским. Сообщается, что вполне вероятна скорая встреча Путина и Трампа. Но СМИ Соединенных Штатов на данный счет дают противоречивую информацию: CBS утверждает - этому ничто не мешает, CNN говорит, что организовать переговоры такого уровня могут просто не успеть.

Дональд Трамп, президент США:

"Что ж, есть очень хорошие шансы на это. Мы еще не определились, где именно пройдет встреча, но сегодня у нас состоялись очень хорошие переговоры с президентом России Владимиром Путиным. И есть очень большие шансы, что мы могли бы завершить важный раунд переговоров, положить конец волоките. Путь был долгим, и пройти нам предстоит еще немало".

Трамп отрицает, что переговоры имели прорыв, но продвинуться, по его словам, удалось весьма далеко. Он надеется после переговоров с Путиным организовать еще и трехстороннюю встречу с участием Зеленского. Подчеркивается, европейцев за столом переговоров не будет: украинский конфликт предполагается урегулировать без них, оставив им роль наблюдателей.