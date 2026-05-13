Впервые за 9 лет президент США на китайской земле с государственным визитом

Событие, к которому приковано внимание всего мира. С государственным визитом в Китай прибыл президент США. Это первый за 9 лет визит главы Белого дома в Пекин. Завтра - основной день переговоров Дональда Трампа с Си Цзиньпином.

Самолет президента США совершил посадку в аэропорту Пекина. Заместитель председателя КНР Хань Чжэн встретил американского лидера у трапа самолета, а на площади Тяньаньмэнь уже размещены флаги двух стран. Государственный визит Трампа в Китай стартовал.

Трамп

Будучи еще в США, перед вылетом Трамп заявил журналистам, что встреча с Си Цзиньпином будет позитивной и хорошей. Пекин эпитеты американского лидера не использовал. Однако в МИД КНР отметили, что дипломатия глав государств играет незаменимую стратегически ведущую роль в отношениях между двумя странами.

Го Цзякунь, официальный представитель МИД КНР

Го Цзякунь, официальный представитель МИД КНР:

"КНР приветствует государственный визит президента Трампа в Китай. В ходе визита главы двух государств проведут углубленный обмен мнениями по основным вопросам, касающимся двусторонних связей, а также мира и развития во всем мире".

Пекин готов вместе с Вашингтоном расширять сотрудничество. При этом важно подчеркнуть, чем Китай призывает руководствоваться. Прежде всего, духом равенства, уважения и взаимной выгоды. Получится ли этой тактики придерживаться американской делегации? Увидим завтра, в основной день переговоров.

Пекин и Вашингтон выстраивают конструктивный диалог

Агентство Синьхуа прокомментировало динамику контактов Дональда Трампа и Си Цзиньпина. В материале говорится, что уже более года лидеры стран поддерживают конструктивный диалог, включая многочисленные телефонные разговоры и успешную встречу в Пусане, после которой китайско-американские отношения в целом остаются стабильными и демонстрируют позитивную динамику, отмечает агентство.

Встреча Си и Трампа - хорошая новость для мирового сообщества

Экспертное сообщество говорит о том, что нынешняя встреча крупнейших игроков - позитивный сигнал для поддержания стабильного и предсказуемого развития отношений. А это, в свою очередь, хорошая новость и для мирового сообщества.

Гао Фэй, президент Китайского университета иностранных дел

Гао Фэй, президент Китайского университета иностранных дел:

"И Китай, и Соединенные Штаты являются крупными державами: они являются политическими тяжеловесами как постоянные члены Совета Безопасности ООН и двумя крупнейшими экономиками мира. То, как они взаимодействуют, оказывает глубокое влияние на будущее развитие международной ситуации. Поэтому этот визит в определенной степени очень важен для обеих сторон и для будущего направления глобальной политики и экономики".

Энтони Моретти, заведующий кафедрой школы коммуникаций и медиа университета Роберта Морриса (США):

"Нет сомнений, что любая встреча президента США и председателя КНР - это хорошая новость. Нам, мировому сообществу, нужно больше таких встреч. Причина, которая, как мне кажется, особенно важна сейчас, снова возвращается к самой идее США. Это действительно создало очень нестабильную международную ситуацию. Сейчас мир ждет успешного визита, и президент Трамп может быть уверен, что обеспечит его, если захочет".

Олег Кухальский, эксперт в области международных отношений

Олег Кухальский, эксперт в области международных отношений:

"Перечень тем достаточно понятен, и эксперты уже говорят, предсказывая результат: это некая промежуточная встреча. То есть тут не будет принято окончательных решений. Это, в общем-то, выяснение позиции соперника и некий заброс на дальнюю перспективу. Потому что Китаю некуда торопиться. Торопится Трамп. И Трамп, опять же, всегда хочет какого-то медийного успеха. Поэтому встреча очень интересная, и от нее многое зависит в рамках развития глобальной ситуации".

Вместе с Трампом прилетели представители бизнес-сообщества США

Несмотря на то что ранее звучали новости о том, что обсуждаться будут и ближневосточный конфликт, и вопросы энергетики, и китайский Тайвань, все-таки упор будет сделан на экономическое взаимодействие. На это указывают несколько факторов. Во-первых, сегодня на высоком уровне прошли консультации между Китаем и США в Южной Корее. Обсуждался вопрос дальнейшего расширения практического сотрудничества. Во-вторых, с Трампом в Пекин прилетели крупные бизнес-игроки: от генеральных директоров Tesla и Apple до представителей Citigroup, Goldman Sachs и Blackstone. В чем смысл?

Трамп объясняет в соцсети Truth Social: "Я попрошу председателя Си, лидера исключительного масштаба, "открыть" Китай, чтобы эти блестящие люди могли творить свои чудеса и помочь поднять Китайскую Народную Республику на еще более высокий уровень! Более того, я обещаю, что, когда мы встретимся, это станет моей самой первой просьбой".