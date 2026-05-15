Врачи из Украины рискуют остаться в Польше без работы

В Польше начали массово аннулировать лицензии у практикующих врачей из Украины. В этом месяце права на работу уже лишились более 200 иностранных специалистов.



Причина - истечение законного срока, в течение которого медики из стран, не входящих в Евросоюз, были обязаны официально подтвердить владение польским языком.



Ситуация создает очередную проблему для больниц республики, которые восполняли нехватку персонала врачами из Украины. Председатель польского Высшего медсовета подчеркивает, что ситуация может отрицательно сказаться на тысячах иностранных специалистов.