"Время Первого" - о самых топовых темах в рабочем графике Президента

В Беларуси созданы все условия, чтобы шансы на высшее образование были равными для каждого выпускника. Эти вопросы Президент держит на личном контроле. Александр Лукашенко серьезно погружен в детали нынешней вступительной кампании.

Сделано немало, чтобы система поступления в вузы и колледжи была максимально прозрачной, понятной и главное - справедливой.

Команда проекта "Время Первого" подготовила много интересного о самых топовых темах: про образование, про арендное жилье, игорный бизнес и про картошку. Все это обсуждалось в прямом эфире на совещаниях у главы государства.