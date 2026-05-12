Все пассажиры лайнера MV Hondius покинули судно
Все пассажиры круизного лайнера, где была зарегистрирована вспышка хантавируса, покинули судно после прибытия к Канарским островам.
Как заявила министр здравоохранения Испании, высадились 94 человека 19 национальностей. ВОЗ порекомендовала для них 42 дня карантина, однако отметила, что организация не навязывает свои рекомендации странам. Лайнер же отправится в Нидерланды, где экипаж сойдет на берег, а на судне будет проведена дезинфекция.
Всего на корабле хантавирус был выявлен у 9 человек, трое из них умерли. Сообщается, что за последние сутки симптомы заболевания проявились у одного француза и двух американцев. Также один человек помещен на карантин в Польше из-за возможного контакта с пассажиром лайнера. Судьба более 30 человек, сошедших на берег в разное время, остается неизвестной.