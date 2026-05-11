Вспышка хантавируса: эвакуация людей с круизного лайнера должна завершиться в ближайшее время

Эвакуация людей с круизного лайнера, где произошла вспышка хантавируса, в данный момент продолжается и в ближайшее время должна завершиться.

Самолет с 17 американскими гражданами уже прибыл в Небраску, где пассажиры пройдут обязательное медобследование. Для выявления инфекции у прибывших возьмут ПЦР-тесты.

Тем временем, число заболевших хантавирусом растет. Ранее в ВОЗ подтвердили как минимум 7 случаев заражения, три из которых привели к летальному исходу.

Мониторинг заболеваемости и наблюдение за инфицированными уже ведут в ЮАР, Нидерландах, Швейцарии, Испании, США, Польше, Франции. Страны принимают меры по нераспространению заболевания. К примеру, на Филиппинах заявили об ужесточении контроля на границе.