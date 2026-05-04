Вспышка хантавируса - ВОЗ сообщила о гибели трех человек на круизном судне

Смертельная вспышка хантавируса зафиксирована на круизном лайнере. В ВОЗ сообщили о гибели людей на борту судна Hondius, которое направлялось из Аргентины в Кабо-Верде.

Уточняется, что из шести заразившихся трое скончались, а один находится в отделении интенсивной терапии в Южной Африке.

Этот вирус передается грызунами. В тяжелых случаях у заразившихся могут развиваться поражение легких, сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.

