Вспышка хантавируса - ВОЗ сообщила о гибели трех человек на круизном судне
Автор:Редакция news.by
Смертельная вспышка хантавируса зафиксирована на круизном лайнере. В ВОЗ сообщили о гибели людей на борту судна Hondius, которое направлялось из Аргентины в Кабо-Верде.
Уточняется, что из шести заразившихся трое скончались, а один находится в отделении интенсивной терапии в Южной Африке.
Этот вирус передается грызунами. В тяжелых случаях у заразившихся могут развиваться поражение легких, сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.