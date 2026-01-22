Встреча Путина и Уиткоффа состоится 22 января в Кремле

В Кремле ожидают доклада о контактах Вашингтона с Европой и Украиной. 22 января должна состояться встреча Путина со спецпосланником президента США Уиткоффом. Предстоящий разговор станет седьмым их личным контактом.

В преддверии визита Уиткофф отметил прогресс в вопросе украинского урегулирования, которого удалось достичь в последние недели. Он выразил мнение, что Россия пойдет на соглашение по Украине. В то же время Уиткофф уточнил, что основное препятствие - территориальные вопросы. Рассказал также о том, что он планирует обсуждать сегодня с Путиным.

Стивен Уиткофф, спецпосланник президента США:

"Вчера вечером за ужином мы говорили о перспективах развития украинской экономики и финансовой системы, рынков, рабочих мест. Президент говорил о создании в Украине зоны свободной от пошлин торговли, которая, я думаю, изменит правила игры. Вы увидите, как промышленность начнет активно продвигаться в этом направлении. Представьте, что вы проигрываете в конкурентной борьбе, потому что не платите пошлины и не отправляете товары в Соединенные Штаты".

В свою очередь накануне Путин заявил, что также намерен обсудить возможность использования замороженных в США российских активов для восстановления территорий после заключения мирного договора между Россией и Украиной.