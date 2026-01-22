Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле: главные результаты озвучил Ушаков

В Кремле завершилась встреча Владимира Путина и эмиссаров Трампа. Темой переговоров стало дальнейшее согласование основных положений соглашения об урегулировании украинского конфликта. Ранее американцы говорили, что оно готово на 90 процентов.

В состав американской делегации входили спецпосланник Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер, а также один из руководителей новосозданного Совета мира Джош Грюнбаум. Встреча Путина с Уиткоффом длилась более трех с половиной часов, сообщили в Кремле.

Главное из заявлений Ушакова после встречи Путина с Уиткоффом:

  • переговоры Путина с американской делегацией продолжались около четырех часов;
  • американцы поделились с Путиным информацией о встрече Трампа с Зеленским в Давосе;
  • договорились, что 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы РФ - США - Украина по вопросам безопасности;
  • Дмитриев и Уиткофф встретятся в Абу-Даби как руководители двусторонней рабочей группы по экономическим делам; 
  • начальник ГРУ Костюков возглавит переговорную группу РФ в Абу-Даби;
  • Путин после встречи с Уиткоффом дал инструкции делегации РФ, которая вылетит в Абу-Даби;
  • РФ заявила, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование в Украине не стоит;
  • Россия продолжит решать вопрос на поле боя, пока не достигнуто урегулирование;
  • темы Совета мира, Гренландии и ряд других затрагивались на встрече Путина с американцами в Кремле;
  • встреча в Кремле была во всех смыслах полезной как для РФ, так и для США;
  • РФ и США договорились поддерживать плотные контакты по украинской и другим темам.

Представитель российской стороны назвал встречу крайне важной: главной из обсуждавшихся тем являлся территориальный вопрос.

Уже 23 января для дальнейшего обсуждения принципов урегулирования украинского конфликта в Абу-Даби встретятся делегации России, Украины и США.

