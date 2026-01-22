Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле: главные результаты озвучил Ушаков

В Кремле завершилась встреча Владимира Путина и эмиссаров Трампа. Темой переговоров стало дальнейшее согласование основных положений соглашения об урегулировании украинского конфликта. Ранее американцы говорили, что оно готово на 90 процентов.



В состав американской делегации входили спецпосланник Стив Уиткофф, зять американского президента Джаред Кушнер, а также один из руководителей новосозданного Совета мира Джош Грюнбаум. Встреча Путина с Уиткоффом длилась более трех с половиной часов, сообщили в Кремле.