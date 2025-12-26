Встреча Трампа и Зеленского состоится 28 декабря

Как он утверждал, план урегулирования кризиса на Украине из 20 пунктов согласован между Украиной и США "на 90 %". Однако Трамп ранее заявил изданию Politico, что без его одобрения план Зеленского ничего не значит. Тем не менее, в интервью газете New York Post, глава Белого дома высоко оценил шансы на достижение договоренности с украинцем. Также американский президент сообщил, что планирует в скором времени поговорить с лидером России Владимиром Путиным.