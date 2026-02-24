Вступили в силу введенные Трампом глобальные пошлины в размере 10 %

24 февраля вступили в силу новые глобальные торговые пошлины Трампа. Тарифы в 10 % касаются всех стран и будут действовать в течение 150 дней. А для тех государств, которые, по словам Трампа, "десятилетиями "обдирали" США и не несли за это никакого наказания", они предусмотрены до 15 %.