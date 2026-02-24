3.73 BYN
Вступили в силу введенные Трампом глобальные пошлины в размере 10 %
Автор:Редакция news.by
24 февраля вступили в силу новые глобальные торговые пошлины Трампа. Тарифы в 10 % касаются всех стран и будут действовать в течение 150 дней. А для тех государств, которые, по словам Трампа, "десятилетиями "обдирали" США и не несли за это никакого наказания", они предусмотрены до 15 %.
Мера принята после того, как американский Верховный суд признал предыдущие тарифы Трампа незаконными.
Тем временем Брюссель требует от Вашингтона полной ясности по поводу дальнейших шагов. ЕС и так платит США 15 %. Теперь ему и Британии грозят особо ощутимые потери.