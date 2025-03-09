ВСУ ракетами ударили по рынку в Херсонской области

Срочные новости приходят из Херсонской области. ВСУ ударили двумя ракетами HIMARS по рынку в городе Великие Копани. Информация о жертвах приходит противоречивая. Точно известно о десятках раненых. Погибших - от одного до четырех человек.

Зверства киевского режима налицо. Это не промах и не случайный удар. Знали, куда били и даже подгадали время. Сегодня на рынке "фермерский" день, там было много покупателей и тех, кто привез продукты на продажу.