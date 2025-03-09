3.58 BYN
3.23 BYN
3.49 BYN
ВСУ ракетами ударили по рынку в Херсонской области
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed5ee5d8-8181-46c4-b114-5be218f3b8d1/conversions/9fc9f25a-081c-4326-bfd0-d4ff7911e53d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed5ee5d8-8181-46c4-b114-5be218f3b8d1/conversions/9fc9f25a-081c-4326-bfd0-d4ff7911e53d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed5ee5d8-8181-46c4-b114-5be218f3b8d1/conversions/9fc9f25a-081c-4326-bfd0-d4ff7911e53d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed5ee5d8-8181-46c4-b114-5be218f3b8d1/conversions/9fc9f25a-081c-4326-bfd0-d4ff7911e53d-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byВСУ ударили двумя ракетами HIMARS по рынку в городе Великие Копани
1.22025-03-09T16:16:07.000000Z00
Срочные новости приходят из Херсонской области. ВСУ ударили двумя ракетами HIMARS по рынку в городе Великие Копани. Информация о жертвах приходит противоречивая. Точно известно о десятках раненых. Погибших - от одного до четырех человек.
Зверства киевского режима налицо. Это не промах и не случайный удар. Знали, куда били и даже подгадали время. Сегодня на рынке "фермерский" день, там было много покупателей и тех, кто привез продукты на продажу.