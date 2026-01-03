3.71 BYN
Вся суть в нефти - Трамп высказался о военной операции в Венесуэле
Автор:Редакция news.by
Дональд Трамп высказался о проведенной операции в Венесуэле. Он заявил, что общался с Мадуро неделю назад и призывал его добровольно сдаться, при этом хозяин Белого дома признал, что США планировали провести операцию еще несколько дней назад, но она переносилась из-за плохой погоды.
Также Трамп сообщил, что США будут участвовать в решении вопроса будущего Венесуэлы, поскольку Вашингтон не может рисковать, позволяя кому-то занять место Мадуро. Наконец он назвал реальную цель военной операции. По словам американского лидера, США будут "сильно вовлечены" в работу нефтяного сектора Венесуэлы.
Захваченных американскими военными Мадуро и его жену вывезли из Венесуэлы на вертолете и высадили на корабль, на котором их доставят в Нью-Йорк.