Вся суть в нефти - Трамп высказался о военной операции в Венесуэле

Дональд Трамп высказался о проведенной операции в Венесуэле. Он заявил, что общался с Мадуро неделю назад и призывал его добровольно сдаться, при этом хозяин Белого дома признал, что США планировали провести операцию еще несколько дней назад, но она переносилась из-за плохой погоды.

Также Трамп сообщил, что США будут участвовать в решении вопроса будущего Венесуэлы, поскольку Вашингтон не может рисковать, позволяя кому-то занять место Мадуро. Наконец он назвал реальную цель военной операции. По словам американского лидера, США будут "сильно вовлечены" в работу нефтяного сектора Венесуэлы.