3.74 BYN
2.89 BYN
3.35 BYN
ВВС Израиля начали серию ударов по правительственным объектам в Тегеране
Автор:Редакция news.by
ВВС Израиля начали очередную масштабную серию ударов по правительственным объектам в Тегеране.
Тем временем в Иране заявили об отсутствии оснований для переговоров с США.
В Сети появились кадры, как недоношенных младенцев эвакуируют из разрушенной ударом США и Израиля больницы в Бушире. Оборудование в учреждении могло прекратить работу, и новорожденные тогда погибли бы.
Что касается морских судов, то движение через Ормузский пролив фактически полностью остановлено. По данным CNN, после его закрытия 28 февраля через пролив прошли лишь два танкера.