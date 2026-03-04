Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

ВВС Израиля начали серию ударов по правительственным объектам в Тегеране

ВВС Израиля начали очередную масштабную серию ударов по правительственным объектам в Тегеране.

Тем временем в Иране заявили об отсутствии оснований для переговоров с США.

В Сети появились кадры, как недоношенных младенцев эвакуируют из разрушенной ударом США и Израиля больницы в Бушире. Оборудование в учреждении могло прекратить работу, и новорожденные тогда погибли бы.

Что касается морских судов, то движение через Ормузский пролив фактически полностью остановлено. По данным CNN, после его закрытия 28 февраля через пролив прошли лишь два танкера.

Разделы:

В миреБлижний Восток

Теги:

ирано-израильский конфликт