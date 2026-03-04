ВВС Израиля начали серию ударов по правительственным объектам в Тегеране

ВВС Израиля начали очередную масштабную серию ударов по правительственным объектам в Тегеране.

Тем временем в Иране заявили об отсутствии оснований для переговоров с США.

В Сети появились кадры, как недоношенных младенцев эвакуируют из разрушенной ударом США и Израиля больницы в Бушире. Оборудование в учреждении могло прекратить работу, и новорожденные тогда погибли бы.