Выборы в Венгрии: какие процессы запущены и чего стоит ждать в итоге

Запад при необходимости может обострить противостояние внутри венгерского общества в преддверии парламентских выборов и после них. Так как проблем внутри любой европейской страны достаточно, считает доктор политических наук Александр Семченко.



Такой попыткой можно считать неудавшийся подрыв "Турецкого потока". Если бы теракт удался, Венгрия осталась бы без газа, так как получает через эту нитку 60 % топлива. Определенно, что такое развитие событий повлияло бы на общую эмоциональную обстановку в стране и сыграло бы в пользу оппозиции.

Александр Семченко, украинский публицист, доктор политических наук: "Майдан должен опираться на утверждение, что выборы сфальсифицированы. Даже если на самом деле побеждает Орбан, будут показывать, что побеждает майдан. Дальше будет майдан и попытка провернуть что-то вроде того, что было в Румынии на президентских выборах в конце 2024 года. Когда побеждает не тот кандидат, скажем, который должен был победить, выборы просто отменяются - признаются недействительными. С Венгрией, конечно, будет сложнее этот фокус провернуть, но я думаю, что Орбан, даже если победит, ему еще придется очень сильно постараться защитить свою победу".