Выход из Оттавской конвенции: Польша будет производить противопехотные мины

Польша покинет Оттавскую конвенцию, которая запрещает использование, производство и хранение противопехотных мин. Произойдет это 20 февраля. О намерении выйти из конвенции Польша совместно со странами Балтии и Финляндией заявила в марте 2025 года.

Как заявил замглавы польского Минобороны, теперь Польша сможет производить и применять такие мины. Варшава ранее уже направила 86 млн долларов на ускорение производства мин, которые установят на границе с Россией и Беларусью.