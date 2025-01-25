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Выслали первую партию: два самолета ВВС США с нелегальными мигрантами вылетели в Гватемалу

США выслали первую партию мигрантов на так называемых депортационных рейсах. Два самолета ВВС США вылетели в Гватемалу. У каждого на борту находится 80 мигрантов.

По словам источника агентства Reuters, ожидается, что таким образом из страны будут высланы более 5 тыс. нелегальных мигрантов, задержанных ранее в Техасе и Калифорнии. Сам Дональд Трамп отметил, что в первую очередь выдворяются закоренелые преступники. При этом, как сообщает телеканал NBC, Мексика принимать американский самолет с нелегалами отказалась. Также в США приостановили работу программ, позволявших мигрантам, в том числе из Украины, временно селиться в стране.

СШАмигрантыДональд Трамп